بيتكوفيتش: “شياخة يمكن أن يكون له مستقبل كبير مع المنتخب الجزائري”

كشف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، سبب توجيهه الدعوة لأول مرة، للاعب رديف كوبنهاغن الدانماركي، أمين شياخة.

وصرح بيتكوفيتش، في هذا الخصوص، اليوم الخميس، خلال ندوته الصحفية: “خلال التربصات أستدعي 25 إلى 26 لاعبا، لروية أكبر عدد ممكن من اللاعبين”.

كما أوضح الناخب الوطني بخصوص شياخة: “شياخة يمكن أن يكون له مستقبل كبير في كرة القدم الجزائرية”.

وأردف بيتكوفيتش: “حاليا هو ليس جاهز بنسبة 100/100 ، لمساعدة المنتخب الوطني، لكن سيكون بامكاننا تجربته”.

وتابع مدرب الخضر، فلاديمير بيتكوفيتش: “أمين شياخة، يعتبر أحد خيارات المستقبل للمنتخب الوطني”.