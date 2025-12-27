بيتكوفيتش: “صححنا الأخطاء وسنرى النتائج في لقاء بوركينافاسو”

كشف الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، أنه عمل في الأيام القليلة الماضية، على تصحيح الأخطاء التي وقف عليها في مواجهة السودان، في افتتاح مشوار “الخضر” في الـ”كان”.

وشدد بيتكوفيتش، في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم السبت. تحسبا لمواجهة الجولة الـ 2 من مجموعات كأس إفريقيا 2025، غدا أمام بوركينافاسو، على ضرورة الاعتراف بالأخطاء التي ارتكبها اللاعبون.

مضيفا: “نحاول فعل على ذلك، وقد حددنا الصعوبات التي واجهتنا أمام السودان. وعملنا على تصحيحها وسنرى النتائج بعد لقاء يوم غدٍ”.

كما أوضح بيتكوفيتش، أنه وباقي أعضاء طاقمه الفني. قاموا بتحليل مفصل لمواجهة السودان، وختم: “اللقاء الافتتاحي يعد دائما تجربة نخوضها لاكتشاف الأخطاء والتعلم منها”.