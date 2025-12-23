بيتكوفيتش: “طالبت من اللاعبين نسيان الماضي والتركيز على ما هو قادم”

ركز الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، بشكل كبير على الجانب النفسي، في تحضير لاعبيه تحسبا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025.

ويستهل “الخضر” مشوارهم في “كان” المغرب، بمواجهة السودان غدا الأربعاء. قبل ملاقاة بوركينافاسو، يوم الأحد المقبل الـ 28 ديسمبر الجاري، وغينيا الاستوائية بعدها بـ 3 أيام، في ختام دور المجموعات.

وفي ندوة صحفية نشّطها اليوم الثلاثاء، تحسبا لمواجهة الافتتاح. قال بيتكوفيتش: “الأكيد أنني قلت للاعبين عليكم أن تنسوا أمس.. ما فات ليس مهما، واليوم هو الأهم، علينا أن نعمل جيدا ليوم غدٍ.”

وجاءت تصريحات بيتكوفيتش، لتؤكد أنه سعى جاهدا خلال الفترة الماضية. لادخال لاعبيه مباشرة في أجواء المنافسة القارية، ونسيان خيبة الخروج من الدور الأول في آخر نسختين.

أما بخصوص جاهزية لاعبيه لمواجهة السودان، علّق الناخب الوطني، قائلا: “عملنا بجد طيلة الأيام الماضية من أجل تقديم مباراة جدية غدا، تسمح لنا بمواصلة المغامرة بثقة وايجابية”.