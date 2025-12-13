بيتكوفيتش: “عبادة؟ لا أملك قدرة سحرية لمعرفة المستقبل”

مثلما كان متوقعا، سُئل مدرب المنتخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، عن سر عدم استدعاء مدافع المنتخب الرديف، أشرف عبادة، للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وخطف مدافع أولمبي الشلف، الأنظار في مباريات المنتخب الرديف. واعتبره المتتبعون اكتشاف البطولة العربية. الجارية وقائعها حاليا في قطر، إلى غاية الـ 18 ديسمبر الجاري.

وفي تعليقه على أداء عبادة المبهر، قال بيتكوفيتش: “لقد أظهر قدراته في البطولة العربية، أمس (يقصد لقاء الإمارات)، واجه بعض الصعوبات. ولكن المؤهلات التي يملكها قد تكون مهمة للمنتخب مستقبلا”.

وبعد هذا الرد، سٌئل بيتكوفيتش، مجددا عن عدم استدعاء عبادة. خاصة مع توجيه الدعوة لأسماء أخرى شاركت في البطولة العربية، في صورة توقاي، وعطال والثنائي الجديد بركان وبولبينة.

ورد مدرب “الخضر”: “لا يمكن باستطاعتي استدعاء سوى الأسماء التي كانت متواجدة في القائمة الموسعة التي ضمت 55 لاعبا”.

مضيفا: “لم يكن لدي قدرة سحرية لمعرفة ما سيحدث في المستقبل (يقصد تألق عبادة). ولكن في البطولة العربية شاهدنا لاعبين مهمين ممكن أن نحتاجهم في المستقبل”.

قبل أن يستدرك الناخب الوطني في ندوة صحفية نشطها اليوم السبت: “لكن لا يجب أن نتابع هؤلاء اللاعبين في لقاء أو ثلاث مباريات بل لفترة طويلة”.