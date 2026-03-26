بيتكوفيتش: “عبادة أبان عن امكانيات جيدة لكنه بحاجة للوقت من أجل التأقلم أكثر”

أثنى مدرب المنتخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، على امكانيات اللاعب أشرف عبادة، موضحا في ذات الوقت حاجة هذا الأخير لمزيد من الوقت من أجل التأقل أكثر مع المنتخب.

وصرح بتيكوفيتش، في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الخميس: “عبادة، لاعب مهم، أبان عن امكانيات جيد في البطولة العربية، ومع فريقه”.

كما أضاف: “لاحظت في الحصص التدريبية الماضية بأنه يملك امكانيات تؤهله للبقاء في المجموعة، لكنه بحاجة لوقت من أجل التأقلم أكثر”.

وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “قائمتنا جد موسعة، والميدان هو من سيحدد اللاعبين الذين سيشاركون معنا في كأس العالم”.