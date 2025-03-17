بيتكوفيتش: “عدم استدعاء بولبينة حاليا هو الخيار الأمثل”

كشف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، اليوم سبب عدم توجيهه الدعوة للهداف الحالي للبطولة الوطنية، مهاجم نادي بارادو، عادل بولبينة.

وأوضح بيتكوفيتش، في هذا الخصوص، خلال ندوته الصحفية: “عناك عدة لاعبين جد مهمين في البطولة المحترفة”.

كما أضاف: “تاعبت العديد من مباريات البطولة، واللاعب بولبينة، لاعب مهم في تشكيلة فريقه بارادو”.

وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “بولبينة بيلغ 21 عاما، هو حاليا في بداية مشواره، وعدم استدعائه، هو أفضل خيار حاليا”.