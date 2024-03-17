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الرياضة

بيتكوفيتش: “على اللاعبين تحمّل المسؤولية وهذه هي فلسفتي في العمل”

بقلم كريم تيغرمت
بيتكوفيتش: “على اللاعبين تحمّل المسؤولية وهذه هي فلسفتي في العمل”
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تحدث الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، عن الأمور التي يرغب في إيجادها لدى اللاعبين، وفلسفته في العمل.

وقال بيتكوفتيش، في الندوة الصُحفية التي نشّطها اليوم الأحد، بمركز المؤتمرات بملعب نيلسون مانديلا: “أريد من اللاعبين أن يتحمّلوا المسؤولية، وأن يكونوا متماسكين، متحدين، ومنظبطين”.

كما أضاف الناخب الوطني: “فلسفتي هي السلوك داخل المجموعة، أريد أن يكون لدينا طريقة عمل، وأسلوب لعب واضح”.

رابط دائم : https://nhar.tv/itgK3
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