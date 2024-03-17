بيتكوفيتش: “على اللاعبين تحمّل المسؤولية وهذه هي فلسفتي في العمل”

تحدث الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، عن الأمور التي يرغب في إيجادها لدى اللاعبين، وفلسفته في العمل.

وقال بيتكوفتيش، في الندوة الصُحفية التي نشّطها اليوم الأحد، بمركز المؤتمرات بملعب نيلسون مانديلا: “أريد من اللاعبين أن يتحمّلوا المسؤولية، وأن يكونوا متماسكين، متحدين، ومنظبطين”.

كما أضاف الناخب الوطني: “فلسفتي هي السلوك داخل المجموعة، أريد أن يكون لدينا طريقة عمل، وأسلوب لعب واضح”.