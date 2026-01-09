بيتكوفيتش: “علينا أن نكون بنفس المستوى دفاعيا وهجوميا ضد نيجيريا”

شدد الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتس، على ظرورة تقديم لاعبيه مردود في المستوى، دفاعيا، وهجوميا، في مباراة الغد، ضد منتخب نيجيريا.

وصرح بيتكوفيتش،اليوم الجمعة، في ندوته الصحفية: “غدًا، علينا أن نكون بنفس مستوى قوتنا الهجومية، والدفاعية”.

كما أضاف: “ركزنا في تحضيراتنا الماضية على الاسترجاع بالدرجة الاولى، كونه لم يكن أمامنا متسع من الوقت بين المبارتين”.

وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “كل شيئ مرتبط بذهنية اللاعبين، ولاعبونا يعرفون كيف يتعافون من الاجهاد، بالعمل اليومي الذي نقوم به”.