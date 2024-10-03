بيتكوفيتش: “علينا التركيز على طريقة لعبنا ونقاط قوتنا في مواجهة الطوغو”

شدد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيش، على ظرورة التركيزهم على طريقة لعبهم، ونقاط قوتهم، في مباراتهم المقبلة أمام منتخب الطوغو، بدل التكيف مع طريقة لعب المنافس.

وتحدث بيتكوفيتش، بخصوص مباراة الطوغو، أين أوضح في ندوته الصحفية: “الطوغو منتخب شجاع، لديه نقاط قوة، ونقاط ضعف أيضاً، لا يمكننا مراقبة كل التفاصيل المتعلقة بخصومنا، دعونا نركز على أنفسنا”

كما أضاف: “نحن نعلم أنهم يحبون اللعب بطريقة (5-4-1)، أو (4-2-3-1) بشكل عام، لكن منذ سبتمبر لديهم مدرب جديد، لذلك لا يمكننا تحليل الفريق حقًا، سنلعب وفقًا لنقاط قوتنا”.

وأردف مدرب الخضر: “اللعب بطريقة (3-4-3)، أو(4-3-3) هي مجرد أرقام، ليست مهمة، ما يهم هو ما نفعله على أرض الملعب، وأن يحترم اللاعبون مراكزهم”.

وأضاف: “لقد سجلنا 12 هدفًا منذ وصولي، و9 منها في الشوط الثاني،عندما يكون هناك صرامة تكتيكية فإن الضغط على الخصم يدفعه لارتكاب الأخطاء في الشوط الثاني، وعلينا أن نستغل الفرصة”.

وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “أحترم جميع المنافسين، ولكني لن أقوم أبدًا بتكييف طريقة لعبنا مع المنافس، أفضل التركيز على نقاط قوتنا، والطريقة التي نريد أن نلعب بها”.