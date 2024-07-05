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الرياضة

بيتكوفيتش: “علينا تحمل مسؤولياتنا كمنتخب مرشح”

بقلم محمد لمين صحراوي
بيتكوفيتش: “علينا تحمل مسؤولياتنا كمنتخب مرشح”
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شدد الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، على ضرورة التعامل بجدية مع منتخبات المجموعة الخامسة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وأوضح بيتكوفيتش، أن المنتخب الوطني، هو المرشح الأبرز في هذه المجموعة، وعليه تحمل مسؤولياته وتفادي الوقوع في فخ الغرور.

وأضاف: “من الواضح أن الجزائر تبقى المرشحة في هذه المجموعة. لكن لا يجب أن نستخف بالأمور ونعتقد أننا سنتأهل بسهولة.”

قبل أن يختم الناخب الوطني، تصريحاته التي خص بها موقع “الفاف” اليوم الجمعة: “يجب أن نتحمل مسؤوليتنا ونظهر للجميع أننا الأفضل فوق الملعب.”

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