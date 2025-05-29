بيتكوفيتش: “علينا تنويع أسلوب لعبنا في مواجهة منتخب رواندا”

تحدث الناخبي الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، عن المباراة التحضيرية الأولى التي ستجمعهم بمنتخب رواندا، مبرزا قوة هذا الأخيرة، والطريقة التي يجب مواجهته بها.

وقال بيتكوفيتش، اليوم الخميس، في ندوته الصحفية: “سيكون أمامنا عشرة أيام من أجل التحضير لمباراة رواندا”.

كما أضاف: “منتخب رواندا، جد متماسك وقوي، يلعب بخطب دفاع متماسكين، لكنهم غيروزا مدربهم مؤخرا، وأسلوب هجومهم”.

وتابع مدرب الخضر، فلاديمير بيتكوفيتش: “أهم شيء بالنسبة لنا في مواجهة منتخب رواندا، هو تنويع أسلوب لعبنا”.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه نظيره الرواندي، في مباراة تحضيرية، يوم 5 جوان المقبل، انطلاقا من السادسة مساء، بقسنطينة، قبل تنقلهم إلى ستوكهولم لمواجهة منتخب السويد، في ثاني مباراة تحضيرية.