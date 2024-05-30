بيتكوفيتش: “غينيا تملك منتخب منظم وعلينا تفادي الأخطاء في مواجهتهم”

حذر الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، من المنتخب الغيني، مؤكدا بأن هذا الأخير يعتبر منتخب منظم، ويملك لاعبين معروفين في أوروبا.

وقال بيتكوفيتش، في هذا الخصوص: “في مواجهة منتخب غينيا، علينا اظهار مردود جيد، كونه منتخب منظم”.

كما أضاف: “منتخب غينيا نعرفه جيدا، هو يحسن الانتقال بالكرة، كما يحسن جيدا اللعب في منطقة المنافس”.

وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “منتخب غينيا يملك عدة لاعبين معروفين في ألمانيا، وفرنسا، وعلينا تفادي الأخطاء خلال مواجهتهم”.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه منتخب غينيا، يوم 6 جوان المقبل، بملعب “نيلسون ماديلا” ببراقي، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.