بيتكوفيتش: “فارسي استحق تلقي الدعوة في ظل وضعية عطال الحالية”

أوضح الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، الأسباب التي دفعته لتوجيه الدعوة للاعب محمد فارسي، للمشاركة في تربص الخضر لشهر سبتمبر.

واوضح بيتكوفيتش، في هذا الخصوص، خلال ندوته الصحفية: “محمد فارسي، هو اسم جديد، واستحق الدعوة التي وجهناه له”.

كما أضاف: “على مركز الظهير الأيمن، نواجه بعض المشاكل، بالنظر لتواجد يوسف عطال حاليا بدون فريق”.

يذكر أن الدعوة التي تلقاها محمد فارسي، لاعب نادي كولوموس الأمريكي، هي الأولى بالنسبة لهذا الأخير مع الخضر.