بيتكوفيتش: “فايرز يتواجد ضمن مخططاتنا وسنواصل متابعته”

أشاد مدرب الخضر، فلاديمير بيتكوفيتش، بامكانيات، وتجربة لاعب فيردر بريمن الألماني، ميتشل فايزر، موضحا في نفس الوقت سبب عدم استدعائه لتربص نوفمبر.

وخلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الخميس، بملعب “نيلسون مانديلا، قال بيتكوفيتش، بخصوص فايزر: “فايرز لاعب معروف، وتابعته من قبل في ألمانيا”.

كما أضاف مدرب المنتخب الوطني: “هو لاعب يملك تجربة، بالإضافة لخبرة طويلة، وهو متواجد ضمن مخططاتنا”.

وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “سنواصل متابعة فايزر، والأبواب دائما مفتوحة أمامه، لكن في الوقت الحالي اخترت حلول أخرى”.