بيتكوفيتش في أول إختبار مع محاربي الصحراء

يواجه سهرة اليوم الجمعة، المنتخب الوطني الجزائري، منافسه المنتخب البوليفي، بملعب نيلسون مانديلا، بداية من الساعة العاشرة ليلا.

وذلك في إطار دورة فيفا الودية التي تحتضنها الجزائر، التي إنطلقت أمس الخميس، بإجراء مواجهة جنوب افريقيا أمام أندورا اللذان افترقا بنتيجة التعادل هدف في كل شبكة.

وسيحاول الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، في أول مباراة له على رأس العارضة الفنية للخضر تحقيق الإنتصار، وأكتشاف مستويات لاعبي المنتخب.

يجدر الإشارة، تعود آخر مواجهة للمنتخب الوطني أمام منتخبات أمريكا الجنوبية لتاريخ 13 أكتوبر 2020 أمام المكسيك إنتهت بالتعادل بهدفين في كل شبكة.