بيتكوفيتش في المغرب لحضور قرعة “كان” 2025

تنقل الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، إلى مدينة الرباط المغربية، تحسبا لحضور حفل قرعة كأس أمم إفريقيا 2025، المقرر انطلاقها في حدود الساعة 19:00 بتوقيت الجزائر.

وكشفت “الفاف” في موقعها الالكتروني، بأن هذا الحدث سيشهد حضور شخصيات بارزة في عالم الكرة الإفريقية، إلى جانب ممثلين عن مختلف الاتحادات ووسائل إعلام دولية. بالإضافة إلى عدد من الأساطير الرياضية.

مشيرة إلى أن الناخب الوطني، بيتكوفيتش، سيحضر مراسم القرعة رفقة المنسق العام للمنتخبات الوطنية، إبراهيم بلياسين.

للإشارة، فإن الطبعة الـ 35 من الـ”كان” ستُقام بالمغرب. خلال الفترة الممتدة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 جانفي 2026.

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