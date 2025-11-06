بيتكوفيتش: “في المنتخب الوطني لا توجد وديات علينا الفوز بكل المباريات”
بقلم كريم تيغرمت
شدد مدرب المنتخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، على ظرورة فوز الخضر، بكل المباريات التي يخوضونها.
وأوضح الناخب بيتكوفيتش، اليوم الخميس، في ندوته الصحفية: “سبق لي أن قلت بأنه لا توجد مباريات ودية في المنتخب الوطني”.
كما أضاف مدرب الخضر: “يجب العمل والإقناع، من خلال تقديم أفضل ما لدينا، كون يجب الفوز بكل المباريات”.
وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “من الجيد النظر للمستقبل، لكن يجب التفكير أيضا أنه بفوزنا يمكننا تحسين مركزنا في تصنيف “الفيفا””.
