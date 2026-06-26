بيتكوفيتش قبل مواجهة النمسا:”مصيرنا بين أيدينا وسنكون جاهزين للتحدي”

أكد الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، أن المنتخب الجزائري يدرك جيدًا أهمية المواجهة المرتقبة أمام النمسا، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم 2026، مشددًا على أن الخضر ما تزال لديهم فرصة لمواصلة المشوار في البطولة.

وقال بيتكوفيتش خلال تصريحاته قبل اللقاء إن المباراة ستكون حاسمة بالنسبة للمنتخب الوطني، موضحًا: “خضنا مبارتين في المستوى وتتبقى لنا مباراة مهمة وحاسمة، إما أن نبقى في المنافسة أو نغادر البطولة”.

وأضاف المدرب البوسني أن المجموعة مطالبة بإظهار رد فعل قوي داخل أرضية الميدان، مؤكدًا أن التحضيرات تتواصل بشكل جدي من أجل الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية.

كما حذر بيتكوفيتش من قوة المنافس، قائلاً إن المنتخب النمساوي يمتلك إمكانات هجومية معتبرة، لكنه أبدى ثقته في قدرة لاعبيه على التعامل مع مجريات المباراة، وأضاف: “سنكون جاهزين لمواجهة النمسا، منافسنا يملك هجومًا قويًا.”

ويدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة تحت ضغط تحقيق نتيجة إيجابية من أجل الإبقاء على آمال التأهل، خاصة وأنه يحتل المركز الثامن في قائمة أحسن مركز ثالث.