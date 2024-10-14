بيتكوفيتش: “قدمنا مباراة ممتازة وأهنئ اللاعبين على التأهل إلى الكان”

أبدى الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش سعادته بالفوز أمام الطوغو وقيادة لاعبيه للتأهل إلى كأس أمم افريقيا 2025.

وقال بيتكوفيتش خلال الندوة الصحفية عقب المباراة: “حققنا الأهم بالفوز في مباراة اليوم، والفوز برابع مواجهة والتأهل إلى كأس إفريقيا”.

وأضاف بيتكوفيتش: “أشكر الجميع وأهنئ اللاعبين على التأهل، قدمنا مباراة ممتازة، أنا سعيد جدا باللعب بطريقتنا الخاصة والفوز بطريقتنا الخاصة”.

وختم قائلاً: “الأمر الجيد هو تسجيلنا الهدف أولاً، عكس المباراة الماضية، ضيعنا عددا من الفرص وكنا قادرين على الفوز بنتيجة أكبر”.

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