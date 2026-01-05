بيتكوفيتش: “قررنا تسريح حجام”  

أعلن الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، عن انتهاء مشوار اللاعب جوان حجام، مع الخضر ضمن نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025. الجارية حاليا.

وكشف بيتكوفيتش، في هذا الخصوص، خلال ندوته الصحفية التي عقدها اليوم الإثنين: “بذلنا قصارى جهدنا لاستعادة خدمات حجام”.

كما أضاف الناخب الوطني: “قررنا في نهاية المطاف، التخلي عن حجام، والسماح له بالمغادرة، من أجل تلقي العلاج اللازم مع ناديه”.

يذكر أن اللاعب جوان حجام، كان قد تعرض لاصابة خطيرة على مستوى الكاحل، خلال مشاركته في مباراة الجولة الثانية للمنتخب الوطني، من دور مجموعات “كان 2025″، ضد بوركينا فاسو.