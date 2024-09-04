بيتكوفيتش: “كرة القدم الإفريقية مختلفة عن الأوروبية وتشهد تطورا كبيرا”

أبدى الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، رأيه بخصوص كرة القدم الإفريقية، أين أشاد بالتطور الكبير الذي تشهده حاليا.

ونقلت (و.أ.ج)، تصريحات بيتكوفيتش، لموقع “الكاف”: “إن كرة القدم الإفريقية تختلف كثيرا عن كرة القدم في أوروبا”.

كما أضاف الناخب الوطني: “كرة القدم الإفريقية، تشهد حاليا تطورا كبيرا، وتنافسا شديدا بين جميع المنتخبات، مثل ما شهدناه في الدورة الماضية بكوت ديفوار”.

وتأتي هذه التصريحات من فلاديمير بيتكوفيتش، عشية مباراة الخضر، ومنتخب غينيا الاستوائية، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.