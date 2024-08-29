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الرياضة

بيتكوفيتش: “كل اللاعبين الذي تم استدعائهم جاهزون لمواجهتي غينيا الاستوائية وليبيريا”

بقلم كريم تيغرمت
بيتكوفيتش: “كل اللاعبين الذي تم استدعائهم جاهزون لمواجهتي غينيا الاستوائية وليبيريا”
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دافع الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، عن خياراته بخصوص قائمة اللاعبين المعنيين بمواجهي غينيا الاستوائية، وليبيريا، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وصرح بيتكوفيتش، اليوم الخميس، في ندوته الصحفية: “حددنا في البداية قائمة تضمن 80 لاعبا، قبل تقليصها إلى 21، ثم 26 لاعبا”.

كما أضاف: “العديد من اللاعبين يواجهون حاليا مشاكل فيما تعلق بالانتقالات الصيفية، والبعض الآخر يعاني من اصابات، بينما الأسماء التي تم اختيارها في أتم جاهزيتها”.

وأردف: “اللاعبين الذين قمنا باختيارهم، في أتم الجاهزية لخوض مواجهتي غينيا الاستوائية، وليبيريا، بهدف تحقيق الفوز بهما”.

رابط دائم : https://nhar.tv/2sZ0e
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