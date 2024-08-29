بيتكوفيتش: “كل اللاعبين الذي تم استدعائهم جاهزون لمواجهتي غينيا الاستوائية وليبيريا”

دافع الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، عن خياراته بخصوص قائمة اللاعبين المعنيين بمواجهي غينيا الاستوائية، وليبيريا، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وصرح بيتكوفيتش، اليوم الخميس، في ندوته الصحفية: “حددنا في البداية قائمة تضمن 80 لاعبا، قبل تقليصها إلى 21، ثم 26 لاعبا”.

كما أضاف: “العديد من اللاعبين يواجهون حاليا مشاكل فيما تعلق بالانتقالات الصيفية، والبعض الآخر يعاني من اصابات، بينما الأسماء التي تم اختيارها في أتم جاهزيتها”.

وأردف: “اللاعبين الذين قمنا باختيارهم، في أتم الجاهزية لخوض مواجهتي غينيا الاستوائية، وليبيريا، بهدف تحقيق الفوز بهما”.