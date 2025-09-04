إعــــلانات
بيتكوفيتش: “كل اللاعبين مهمون… لكن الاختيارات تتم حسب المنافس”

بقلم فيصل زيان بوزيان
صرّح الناخب الوطني الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش، بعد الفوز على بوتسوانا، بأن جميع اللاعبين في قائمة المنتخب مهمون، لكن خياراته الفنية تتم وفقًا لطبيعة الخصم ومتطلبات كل مباراة.

وقال بيتكوفيتش: “كل اللاعبين مهمون، لكننا لا نستطيع إشراك الجميع. نختار التشكيلة حسب الخصم وطبيعة اللقاء”.

وعن سبب غياب الثنائي حاج موسى ومازة عن قائمة المباراة، أوضح: “بالنسبة لحاج موسى ومازة، هناك 6 أو 7 لاعبين يشغلون المناصب نفسها، ولهذا لم يكونا ضمن قائمة المباراة”.

