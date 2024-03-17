بيتكوفيتش: “كل اللاعبين مهمين وأبواب المنتخب دائما مفتوحة”

علق الناخب الوطني الجديد، فلاديمير بيتكوفيتش، عن القائمة التي اختارها لدورة الجزائر الودية شهر مارس الجاري.

وعرفت القائمة التي أعلن عنها الناخب البوسني، العديد من المفاجآت أبرزها غياب الركائز، وعن ذلك قال بيتكوفيتش: “من المهم أن نوضح لكم بعض الأمور.. فيما يخص الاستدعاءات الباب دائما مفتوح”.د

كما أضاف مدرب الخضر في الندوة الصحفية التي نشطها اليوم الأحد، بقاعة المحاضرات بملعب “نيلسون مونديلا”: “كل اللاعبين الآن أو في المستقبل مهمين، الأمر المهم هو استغلال الفرص وكسب الثقة”.