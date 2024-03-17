بيتكوفيتش: “لاعبي البطولة لديهم حماس كبير والمنافسة ستكون قوية في المنتخب”

أبدى الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، رأيه بخصوص البطولة المحلية المحترفة، واللاعب المحلي، بعد حضوره مؤخرا مبارتين من البطولة.

وقال بيتكوفيتش، اليوم الأحد، في ندوته الصحفية: “حضرت مبارتين من البطولة ولاحظت أن اللاعبين لديهم حماس كبير”.

كما أضاف الناخب الوطني الجديد: “استبشر بأن المنافسة بين اللاعبين في المنتخب الوطني ستكون جد كبيرة”.

وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “حاليا وكمرحلة أولى أسعى لعرض وشرح للطاقم الفني، واللاعبين فلسفتي في العمل، واللعب”.

يذكر أن فلاديمير بيتكوفيش، قد تابع مبارتي مولودية الجزائر، وأولمبي الشلف، بالإضافة لمباراة اتحاد العاصمة، وشباب بلوزداد، من مدرجات ملعب “5 جويلية”.