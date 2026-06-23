بيتكوفيتش: “لا شيء حُسم ولكننا في وضع جيد”

كشف الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، أن لاعبيه دخلوا مواجهة فجر اليوم الثلاثاء، أمام الأردن، من أجل الفوز وفقط، وهو ما تحقق في الأخير.

وقال بيتكوفيتش، في تصريحات بعد اللقاء، الذي عرف عودة “الخضر” من بعيد. بعدما قلبوا تأخرهم في المرحلة الأولى بهدف يتيم. إلى انتصار بثنائية: “ما كان يهمنا هو الفوز بهذه المباراة، والبقاء في دائرة المنافسة”.

وفي المقابل أبرز مدرب “الخضر” أن الفوز على الأردن، لم يحسم الأمور على اعتبار أن أشباله تنتظرهم مباراة أخرى وأخيرة في المجموعات أمام النمسا. وختم: “لم يحسم أي شيء بعد.. لكننا في وضع جيد.”

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