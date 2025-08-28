بيتكوفيتش: “لا يمكنني استدعاء لاعب من الدرجة الثالثة الفرنسية للمنتخب”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، عن خياراته بالنسبة لمنصب حراسة المرمى، كاشفا سبب عدم استدعائه لحارس المرمى أنتوني ماندريا.
وصرح بيتكوفيش، في هذا الخصوص، اليوم الخميس، فيلا ندوته الصحفية: “وجهنا الدعوة لأفضل ثلاثي حراسة المرمى في الوقت الحالي”.
وأوضح بخصوص عدم استدعائه لماندريا: “سعيت لمساعدة ماندريا من قبل، لكن لا يمكنني أن أقبل استدعاء لاعب من الدرجة الثالثة الفرنسية”.
وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “عملت عدة مرات على مساعدة لاعبي المنتخب، لكن لا يمكننا القيام بذلك دائما”.
رابط دائم : https://nhar.tv/1bubz