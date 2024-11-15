بيتكوفيتش: “لا يمكن تجاهل صعوبة الظروف المناخية بملابو و حققنا نقطة إيجابية”

ثمّن الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، التعادل الذي حققه الخضر أمام غينيا الاستوائية، أمس الخميس، في إطار تصفيات الجولة الخامسة المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا.

وصرح الناخب الوطني، بيتكوفيتش، بقاعة مؤتمرات ملعب “مالابو الجديد”، عقب نهاية المواجهة: “راضون عن نتيجة التعادل أمام غينيا الاستوائية، رغم أننا كنا نطمح لتحقيق الفوز في المواجهة”.

وأضاف المتحدث: “يجب أن نعترف بصعوبة المنافس، لقد كان قويا وبحث عن تحقيق الفوز، لا يمكن تجاهل صعوبة الظروف المناخية بمدينة مالابو. اللعب خلال الظهيرة تحت تأثير الحرارة المرتفعة ليس أمراً سهلاً، هذا ليس تبريراً لكنه واقع، أشكر اللاعبين على مجهوداتهم”.

وختم الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش حديثه بالقول: “الأهم أن هذه النتيجة ضمنت لنا صدارة المجموعة قبل الجولة الأخيرة، وهو الهدف الذي عملنا من أجله منذ بداية التصفيات. الآن نحتاج إلى استعادة طاقتنا بسرعة لنكون على استعداد للمباراة القادمة أمام منتخب ليبيريا’.