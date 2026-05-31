بيتكوفيتش: “لدينا قناعة تامة في الأسماء التي اخترناها ضمن قائمتنا”

تحدث الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، عن قائمة اللاعبين الذين اختارهم للمشاركة في كأس العالم 2026، مؤكدا اقتناعه التام باختياراته.

وصرّح بيتكوفيتش، اليوم الأحد، في ندوته الصحفية: “كل لاعب قمنا باستدعائه نحن مقتنعون من قدرته على تقديم الإضافة للمجموعة، من جميع النواحي”.

كما أضاف الناخب الوطني: “بحثنا في اختيارنا لهذه القائمة، على أن تكون متنوعة على جميع الأصعدة”.

وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “أدرك أن خياراتنا قد تكون صعبة بالنسبة للبعض، خاصة وأن الأمر يتعلق بكأس العالم”.