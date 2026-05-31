إعــــلانات
الرياضة

بيتكوفيتش: “لدينا قناعة تامة في الأسماء التي اخترناها ضمن قائمتنا”

بقلم كريم تيغرمت
بيتكوفيتش: “لدينا قناعة تامة في الأسماء التي اخترناها ضمن قائمتنا”
  • 202
  • 0

تحدث الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، عن قائمة اللاعبين الذين اختارهم للمشاركة في كأس العالم 2026، مؤكدا اقتناعه التام باختياراته.

وصرّح بيتكوفيتش، اليوم الأحد، في ندوته الصحفية: “كل لاعب قمنا باستدعائه نحن مقتنعون من قدرته على تقديم الإضافة للمجموعة، من جميع النواحي”.

كما أضاف الناخب الوطني: “بحثنا في اختيارنا لهذه القائمة، على أن تكون متنوعة على جميع الأصعدة”.

وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “أدرك أن خياراتنا قد تكون صعبة بالنسبة للبعض، خاصة وأن الأمر يتعلق بكأس العالم”.

رابط دائم : https://nhar.tv/Aro4J
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر