بيتكوفيتش: “لست مضطرا لتبرير خياراتي”

رفض الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، تبرير سبب عدم استدعائه لبعض الأسماء ضمن قائمة لاعبيه المعنية بالمشاركة في كأس العالم 2026.

ورد بيتكوفيتس، اليوم الأحد، عن سؤال الصحافة، حول سبب عدم استدعائه للثنائي، اسماعيل بن ناصر، وبغداد بونجاح، موضحا: “لست مضطرا لتبرير خياراتي، وسبب عدم استدعائي لبعض اللاعبين، أنا أقوم بتحليل شامل، وفق ما هو في مصلحة المنتخب”.

وأضاف الناخب الوطني: “لا يوجد أي مدرب في العالم يرفض الأمور التي قد تجعله يفوز بالمباريات”.

وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “أنا لست ضد اللاعبين الذي لم أستدعهم، ولكني أفضل الذين قمت باستدعائهم”.