بيتكوفيتش: “لم نقصي أي اسم من حراسة مرمى الخضر والأبواب تبقى مفتوحة”

تحدث مدرب الخضر، فلاديمير بيتكوفيتش، على الأسماء التي اختاراها في منصب حراسة المرمى، أين أكد بأن الأبواب تبقى مفتوحة للجميع مستقبلا.

وصرح بيتكوفيتش، في ندوته الصحفية: “في منصب حراسة المرمى، هناك بعض الأسماء التي لم يتم استدعاؤها، لكن لا يعني أنه تم اقصائهم

وأوضح: “أجرينا بعض التغييرات، بتوجيه الدعوة لأسماء جديدة من أجل معاينتهم، لكن الأبواب تبقة مفتوحة للأسماء السابقة”.

يذكر أن فلاديمير بيتكوفيتش، وجه الدعوة في منصب حراسة المرمىم، للثلاثي، ألكسندر أوكيدجا، أنتوني مانديريا، وألكسيس قندوز.