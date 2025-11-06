بيتكوفيتش: “لهذا السببب لم نوجه الدعوة ليوسف بلايلي”

كشف مدرب المنتخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، سبب عدم استدعائه ليوسف بلايلي، للمشاركة في تربص نوفمبر الجاري.

وأوضح بيتكوفيتس، في هذا الخصوص: “بلايلي ليس الوحيد الذي لم يتم دعوته، وليست المرة الاولى التي نستدعي فيها لاعبين لم يكونو معنا من قبل”.

كما أضاف: “مقارنة بالتربص الماضي الخاص بشهر أكتوبر، ستة لاعبين ليس متواجدين في القائمة الحالية، ليس بلايلي فقط”.

وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “بلايلي أعرفه جيدا، وهناك لاعبين آخرين متواجدين معنا حاليا لا أعرفه بالقدر الكافي، وهذه آخر فرصة من أجل معانيتهم قبل “الكان””.