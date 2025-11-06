بيتكوفيتش: “لهذا السببب لم نوجه الدعوة ليوسف بلايلي”
بقلم كريم تيغرمت
كشف مدرب المنتخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، سبب عدم استدعائه ليوسف بلايلي، للمشاركة في تربص نوفمبر الجاري.
وأوضح بيتكوفيتس، في هذا الخصوص: “بلايلي ليس الوحيد الذي لم يتم دعوته، وليست المرة الاولى التي نستدعي فيها لاعبين لم يكونو معنا من قبل”.
كما أضاف: “مقارنة بالتربص الماضي الخاص بشهر أكتوبر، ستة لاعبين ليس متواجدين في القائمة الحالية، ليس بلايلي فقط”.
وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “بلايلي أعرفه جيدا، وهناك لاعبين آخرين متواجدين معنا حاليا لا أعرفه بالقدر الكافي، وهذه آخر فرصة من أجل معانيتهم قبل “الكان””.
رابط دائم : https://nhar.tv/MZFGC