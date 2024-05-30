بيتكوفيتش: “لهذا السبب فضلت عدم استدعاء بلايلي”
بقلم كريم تيغرمت
أوضح الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، السبب الذي دفعه لعدم استدعاء يوسف بلايلي، للمشاركة في المبارتين المقبلتين أمام غينيا، وأوغندا.
وصرح بيتكوفيتش، اليوم الخميس، في هذا الخصوص: “بلايلي، لاعب مهم، ويملك امكانيات ومهارات فنية كبيرة”.
كما أضاف: “فضلت عدم التوجيه الدعوة لبلايلي في هذه القائمة، كوننا نملك عدة لاعبين في منصبه بامكانيات أفضل”.
وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “يوسف بلايلي، يعاني من أمور انضباطية، لكن كما قلت سابقا أبواب المنتخب تبقى مفتوحة”.
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