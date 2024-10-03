بيتكوفيتش: “لهذا السبب قررت عدم توجيه الدعوة ليوسف بلايلي”
بقلم كريم تيغرمت
كشف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، السبب الذي دفعه لعدم توجيه الدعوة ليوسف بلايلي، للتواجد في التربص المقبل للخضر.
وأوضح بيتكوفيتش، بخصوص بلايلي، خلال ندوته الصحفية، التي نشطها اليوم الخميس: “بلايلي يقدم مردود جيد حاليا في تونس”.
كما أضاف: “قررت عدم توجيه الدعوة له في الفترة الحالية، رغبة مني في منحه بعض الوقت الإظافي”.
وأكد فلاديمير بيتكوفيتش، في ختام حديثه عن بلايلي: “يوسف بلايلي يبقى دائما ضمن رادار المنتخب الوطني”.
رابط دائم : https://nhar.tv/W2bYw