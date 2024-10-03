بيتكوفيتش: “لهذا السبب قررنا استبعاد أوكيدجيا وماندريا”
بقلم كريم تيغرمت
كشف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، السبب الذي دفعه لاستبعاد ثنائي حراسة المرمى ألكسندر أوكيدجيا، وأنتوني ماندريا من قائمته الخاصة بتربص أكتوبر الجاري.
وصرح بيتكوفيتش، اليوم الخميس، في ندوته الصحفية: “تحدثت مع مانديرا خلال التربص الماضي ةلأسباب عائلية قررنا اعفائه من هذا التربص”.
كما أوضح الناخب الوطني بخصوص، أكوديجيا: “أوكيدجا بعد تربص سبتمبر لم يتدرب بنسبة 100% واكتفى فقط بلعب المباريات”.
وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “بالنسبة لي إذا كان حارس المرمى على مستوى 50% فقط من جاهزيته البدنية التقييم يتم بطريقة أخرى، ولهذا السبب قررت منح الفرصة لحراس مرمى آخرين”.
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