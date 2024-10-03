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الرياضة

بيتكوفيتش: “لهذا السبب قررنا استبعاد أوكيدجيا وماندريا”

بقلم كريم تيغرمت
بيتكوفيتش: “لهذا السبب قررنا استبعاد أوكيدجيا وماندريا”
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كشف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، السبب الذي دفعه لاستبعاد ثنائي حراسة المرمى ألكسندر أوكيدجيا، وأنتوني ماندريا من قائمته الخاصة بتربص أكتوبر الجاري.

وصرح بيتكوفيتش، اليوم الخميس، في ندوته الصحفية: “تحدثت مع مانديرا خلال التربص الماضي ةلأسباب عائلية قررنا اعفائه من هذا التربص”.

كما أوضح الناخب الوطني بخصوص، أكوديجيا: “أوكيدجا بعد تربص سبتمبر لم يتدرب بنسبة 100% واكتفى فقط بلعب المباريات”.

وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “بالنسبة لي إذا كان حارس المرمى على مستوى 50% فقط من جاهزيته البدنية التقييم يتم بطريقة أخرى، ولهذا السبب قررت منح الفرصة لحراس مرمى آخرين”.

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