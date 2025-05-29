بيتكوفيتش: “لهذا السبب لم أستدعي بولبينة وتواجد بلايلي يؤكد بأنه جيد”

برر النماخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، خياراته بخصوص قائمة اللاعبين التي اختارها للتربص المقبل للمنتخب الوطني.

وقال بيتكوفيتش، اليوم الخميس، في ندوته الصحفية، بخصوص عدم استدعائه هذاف البطولة المحليىة، بلولبينة: “لا أستطيع الحديث عن نقاط ضعف بولبينة”.

كما أضاف: “سأتحدث عن اللاعبين الذين استدعيتهم، المهاجمون الذين اخترتهم يمتلكون مهارات إضافية، وبولبينة، سيتمكن من تطوير مهاراته مع منتخب المحليين”

وأردف مدرب الخضر، بخصوص بلايلي: “استدعاء يوسف بلايلي، يُظهر أنه لاعب جيد، ويؤكد أيضًا وجود منافسة”.

وبهصوص بوعناني قال مدرب الخضر: “اسم بوعناني، مدرج ضمن القائمة الموسعة، لكن أقول مجددا بأن هناك منافسة كبيرة”

وأضاف بيتكوفيتش، بخصوص استدعائه كل من مدني، وبن طالب: “مدني، لم يكن سيئًا أبدًا مع المنتخب الوطني، كان بإمكاننا استدعاء مدافعين آخرين، لكنهم غير متاحين”.

وفيما تعلق بعودة بن طالب: أوضح بيتكوفيتش: “كان بإمكاننا المخاطرة باستدعاء بن طالب، في مارس، لكن الآن يُمكننا القول بارتياح إنه عاد بمستوى عالٍ، ويمكننا استغلال هذا التربص لتقييم إمكانياته”.

وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “الاختيار الذي عليّ اتخاذه يعتمد على قدرة اللاعب في الاندماج ضمن المجموعة، وليس فقط لأنه لعب مباراتين جيدتين”.