بيتكوفيتش: “لهذا السبب لم أشرك بن ناصر وسنحدث تغييرات أمام أوغندا”
بقلم كريم تيغرمت
كشف الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، عن نيته في احداث تغييرات على تشكيلته الأساسية في المباراة المقبلة للخضر أمام منتخب أوغندا.
وصرح بيتكوفيتش، عقب هزيمة اليوم أمام غينيا: “لعبنا أمام منافس يملك محور دفاع قوي، بلاعبين أقوياء بدنيا، ورغم امكانيات لاعبين المهاجمين وسرعتهم كان من الصعب اختراقهم”.
كما أضاف، بخصوص عدن اسراكه بن ناصر: “اعتمدت على بن طالب ورزوقي، باعتبارهم جيدين في مناصبهم، ولم أقحم بن ناصر، كوني رأيت بأن ذلك لا يتلائم مع طبيعة المواجهة، ومجريات اللقاء”.
وختم فلاديمير بيتكوفيتش: “من المرجح أن نجري بعض التغييرات على تشكيلتنا في مباراتنا المقبلة أمام اوغندا”.
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