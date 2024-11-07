بيتكوفيتش: “لهذا السبب وجهت الدعوة لفارس شايبي”

أوضح الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، سبب توجيهه الدعوة مجددا للاعب فارس شايبي، للمشاركة في التربص المقبل للخضر.

وصرح بيتكوفيتش، اليوم الخميس، في ندوته الصحفية: “لقد اخترنا اللاعبين الأكثر كفاءة لتحقيق أهدافنا في ضوء المباريات الأخيرة التي لعبناها”.

كما أضاف: “عودة شايبي، هي تقديم الدعم لهذا الأخير، وهي ليست المرة الأولى، سبق لنا القيام بذلك مع عطال، عندما كان يمر بفترة صعبة، وهذا الأمر يساعد اللاعبين”.

وأردف الناخب الوطني: “شايبي يبقى لاعب بامكانيات كبيرة، وبامكانه تقديم الاضافة اللازمة للمنتخب في بعض المناصب”.

وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “يجب أن لاننسى أيضا بأنه لدينا أربع غيابات في وسط المديان وهم لاعبين، عوار، بن طالب، بن ناصر، بوداوي”.