بيتكوفيتش: “لهذا السبب وجهت الدعوة لفارس شايبي”
بقلم كريم تيغرمت
أوضح الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، سبب توجيهه الدعوة مجددا للاعب فارس شايبي، للمشاركة في التربص المقبل للخضر.
وصرح بيتكوفيتش، اليوم الخميس، في ندوته الصحفية: “لقد اخترنا اللاعبين الأكثر كفاءة لتحقيق أهدافنا في ضوء المباريات الأخيرة التي لعبناها”.
كما أضاف: “عودة شايبي، هي تقديم الدعم لهذا الأخير، وهي ليست المرة الأولى، سبق لنا القيام بذلك مع عطال، عندما كان يمر بفترة صعبة، وهذا الأمر يساعد اللاعبين”.
وأردف الناخب الوطني: “شايبي يبقى لاعب بامكانيات كبيرة، وبامكانه تقديم الاضافة اللازمة للمنتخب في بعض المناصب”.
وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “يجب أن لاننسى أيضا بأنه لدينا أربع غيابات في وسط المديان وهم لاعبين، عوار، بن طالب، بن ناصر، بوداوي”.
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