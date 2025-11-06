بيتكوفيتش: “لهذا السبب وجهنا الدعوة لأول مرة للثنائي بن قارة وتيطراوي”

كشف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، الأسباب التي دفعته لتوجيه الدعوة لأول مرة للاعبين بن قارة، وتيطراوي، للمشاركة في التربص المقبل للخضر.

وصرح بيتكوفيتش، اليوم الخميس، خلال ندوته الصحفية: “اللاعبين بن قارة، وتيطراوي، لاعبين شابين، وهما جديد قائمتنا”.

كما أضاف: “سأمنح الفرصة لبن قارة، من أجل عيش، واستكشاف أجواء المنتخب الوطني، سبق لي الحديث معه، لكن أود رؤيته عن قرب فوق أرضية الميدان”.

وبخصوص تيطراوي، قال فلاديمير بيتكوفيتش: “بالنسبة تيطراوي الأمر مختلف، كونه يدرك بأن هناك منافسة كبيرة في المنتخب، وأود رؤية مدى قدرته على التأقلم في المجموعة”.