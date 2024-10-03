بيتكوفيتش: “مازا سيكون مستقبل المنتخب الوطني”

دافع الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، عن الأسماء التي اختارها ضمن قائمة لاعبيه المعنيين بالتربص المقبل للخضر، على غرار ابراهيم مازا.

وقال بيتكوفيتش، بخصوص توجيهه الدعوة لأول مرة للاعب مازا: “قررت استبعاد بعض اللاعبين وتفضيل إبراهيم مازا”.

كما أضاف الناخب الوطني خلال ندوته الصحفية، بخصوص مازا: “إنه لاعب شاب، وأنا متأكد من أنه سيكون مستقبل المنتخب الوطني”.

يذكر أن لاعب ابراهيم مازا (18 عاما)، لاعب هيرتا برلين، سيكون حاضرا لأول في تربص المنتخب الوطني، الذي يسبق مواجهتي الطوغو ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.