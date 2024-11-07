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الرياضة

بيتكوفيتش: “ماندي لاعب متعدد المناصب ويساعد اللاعبين الشبان”

بقلم كريم تيغرمت
بيتكوفيتش: “ماندي لاعب متعدد المناصب ويساعد اللاعبين الشبان”
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أثنى فلادينمير بيتكوفيتش، على الدولي الجزائري عيسى ماندي، مبرزا الخصائص التي يتميز بها، ودوره في تعداد المنتخب الوطني.

وقال بيتكوفيتش، بخصوص ماندي، اليوم الخميس، في ندوته الصحفية: “ماندي، لاعب متعدد المناصب، على مستوى الدفاع”.

كما أضاف: “قبل أسبوعين، لعب مع ناديه ليل كظهير أيسر، وأنا جد سعيد لامتلاك لاعبين يمنحونني امكانية اللعب بثلاثة، أو أربعة، في الدفاع”.

وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “الأهم هو أن يتمتع عيسى ماندي، بالثقة، وأن يساعد اللاعبين الشبان”.

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