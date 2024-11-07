بيتكوفيتش: “ماندي لاعب متعدد المناصب ويساعد اللاعبين الشبان”
بقلم كريم تيغرمت
أثنى فلادينمير بيتكوفيتش، على الدولي الجزائري عيسى ماندي، مبرزا الخصائص التي يتميز بها، ودوره في تعداد المنتخب الوطني.
وقال بيتكوفيتش، بخصوص ماندي، اليوم الخميس، في ندوته الصحفية: “ماندي، لاعب متعدد المناصب، على مستوى الدفاع”.
كما أضاف: “قبل أسبوعين، لعب مع ناديه ليل كظهير أيسر، وأنا جد سعيد لامتلاك لاعبين يمنحونني امكانية اللعب بثلاثة، أو أربعة، في الدفاع”.
وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “الأهم هو أن يتمتع عيسى ماندي، بالثقة، وأن يساعد اللاعبين الشبان”.
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