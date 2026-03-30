بيتكوفيتش: “مباراة أوروغواي ستكون اختبارًا مفيدًا قبل تحدّي الأرجنتين”

أكد الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، جاهزية المنتخب الوطني لخوض المباراة الودية المرتقبة غدا أمام منتخب أوروغواي، ضمن التربص التحضيري الجاري بإيطاليا، مشددًا على أهمية هذا اللقاء في إطار التحضير للاستحقاقات المقبلة.

وأوضح بيتكوفيتش خلال ندوة صحفية عقدها الاثنين، أن اختيار مواجهة أوروغواي لم يكن اعتباطيًا، بل بالنظر إلى تشابه أسلوب لعبه مع منتخب الأرجنتين، المنافس المنتظر لـ “الخضر” في نهائيات كأس العالم.

وقال الناخب الوطني: “سنلعب أمام منتخب أوروغواي الذي يملك سمعة عالمية وهو غني عن التعريف، وكان اختيار مواجهته قرارًا جيدًا لأنه يشبه في طريقة لعبه منتخب الأرجنتين، كما يمتلك نفس العقلية”.

وأضاف: “الأمر المهم بالنسبة لنا هو مواجهة منتخبات قوية مثل أوروغواي، من أجل وضع أنفسنا أمام تحديات حقيقية واختبار جاهزيتنا”.

وفي ختام تصريحاته، أكد بيتكوفيتش أن التحضيرات لمباراة أوروغواي سارت بشكل جيد، مشيرًا إلى جاهزية اللاعبين. حيث قال: “حضّرنا جيدًا لمواجهة الغد، واللاعبون جاهزون. سأعمل على منح وقت أكبر لعدد من اللاعبين، ولن أقوم بتغييرات كبيرة مثل التي شهدتها مباراة غواتيمالا”.