بيتكوفيتش: “مباراة النمسا حاسمة.. ونثق في دعم الجماهير الجزائرية”

أكد الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، أن المواجهة المقبلة للمنتخب الوطني أمام نظيره النمساوي في الدور الأول من نهائيات كأس العالم لا تقبل القسمة على اثنين، واصفاً إياها بالمنعطف الحاسم لتحديد مصير “الخضر” في المحفل العالمي، حيث صرح في المؤتمر الصحفي قائلًا: “المباراة أمام النمسا مهمة وحاسمة، إما أن نبقى في المنافسة أو نغادر البطولة. أمامنا مباراتان كبيرتان، خسرنا واحدة وما زالت أمامنا فرصة في الثانية”.

وفي سياق رده على الأجواء المحيطة بالفريق بعد التعثر الأول، أظهر بيتكوفيتش ثقة كبيرة وموجهاً في الوقت ذاته رسالة قوية ومباشرة للجماهير الجزائرية لدعم اللاعبين في هذا الظرف الصعب حين قال: “أنظر دائماً إلى الأمور الإيجابية وأرى دائماً الجانب الممتلئ من الكأس، يجب على الجماهير الجزائرية أن تدفع باللاعبين والتشجيع إلى آخر دقيقة”.

ولم يفوّت بيتكوفيتش الفرصة للعودة إلى لقاء الأرجنتين والإشادة بالمجهود البدني والتكتيكي الذي بذله أشباله رغم الخسارة أمام الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مختتماً حديثه بالقول: “ميسي لاعب مذهل، سجّل ثلاثية أمامنا، لكن الأمر الذي يجب ذكره أننا لعبنا بكل قوة والدفاع دافع بشراسة في المباراة، لعبنا مباراتين قويتين بصراحة”، ليبقى الرهان الآن معلقاً على موقعة النمسا لإنعاش حظوظ الجزائر في البقاء في السباق المونديالي.