بيتكوفيتش: “متأسفون على هذه الهزيمة لكن علينا أن نبقى ايجابيين”

أبدى الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، أسفه الشديد للنتيجة التي انتهت عليها مباراتهم اليوم الخميس، أمام منتخب غينيا.

وصرح بيتكوفيتش، عقب هذا اللقاء: “سيطرنا على المباراة، ونحن حزينون على النتيجة التي انتهت عليها اللقاء”.

كما أضاف: “من واجب أي مدرب تحمل المسؤولية عند الهزيمة، وأنا أتحمل كامل المسؤولية في الهزيمة التي سجلناها اليوم”.

وأردف: “الأمر لا يتعلق فقط بقول أنني أتحمل المسؤولية، لكن أضن أنني ارتكبت أخطاء، ويمكنني ارتكاب أخطاء أخرى، وهنا يجب التقييم”.

وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “يجب علينا أن نبقى ايجابيين، والتحضير جيدا للمباراة المقبلة أمام أوغندا”.