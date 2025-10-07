بيتكوفيتش محذّرا لاعبيه: “ينتظركم لقاء صعب أمام الصومال”

حذّر الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، لاعبي “الخضر” من مغبة الوقوع في فخ التساهل، بمناسبة لقاء هذا الخميس، أمام منتخب الصومال.

وقرر منتخب الصومال، خوض لقاءه أمام “الخضر” بملعب “ميلود هدفي” بوهران، لحساب الجولة الـ 9 وما قبل الأخيرة من تصفيات مونديال 2026.

ويحتاج رفقاء القائد رياض محرز، لـ 3 نقاط فقط من مواجهتي الصومال وأوغندا، من أجل ضمان العبور رسميا إلى المحفل القاري.

وفي فيديو، نشرته “الفاف” على حسابها عبر “فيسبوك” عقد بيتكوفيتش، اجتماعا مصغرا. مع أشباله قبل أول حصة تدريبية في إطار تربص سيدي موسى. الذي انطلق أمس، وحثّ إياهم على ضرورة عدم استصغار المنافس الذي يحتل المركز 201 عالميا.

وخاطب الناخب الوطني، لاعبي “الخضر” قائلا: “بعد 3 أيام ينتظركم لقاء صعب للغاية ضد منافس لعب اخر 3 او 4 بطريقة جيدة”.

وهو الخطاب الذي تفاعل معه لاعبو المنتخب الوطني بشكل ايجابي. وكلهم عزم على تحقيق انتصار بالنتيجة والأداء على منتخب الصومال. لتأكيد أحقيتهم بأشيرة المونديال عن المجموعة الـ 7.