بيتكوفيتش: “محرز أكد لي جاهزيته وبامكانه تقديم الكثير للمنتخب ولاعبينا الشبان”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، عن عودة رياض محرز، لقائمته مجددا، تحسبا للتربص المقبل للخضر القمرر شهر سبتمبر.
وصرح بيتكوفيتش، اليوم الخميس، في ندوته الصحفية: “التقيت محرز، وأكد لي جاهزيته لتقديم كل ما لديه للمتخب الوطني”.
كما أضاف: “محرز له دور كبير بالنسبة للمنتخب الوطني، وبالنسبة لي أيضا، وهو يستحق كل الاحترام بالنظر لما قدمه سابقا”.
وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “أنا مقتنع في قدرة رياض محرز، على تقديم الكثير للمنتخب، ومساعدة اللاعبين الشبان داخل وخارج الميدان”.
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