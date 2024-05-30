بيتكوفيتش: “محرز لا يزال غير جاهز وأبواب المنتخب تبقى مفتوحة”
بقلم كريم تيغرمت
كشف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتس، عن سبب عدم تواجد رياض محرز، ضمن قائمته المعنية بمواجهتي غينيا، وأوغندا.
وصرح بيتكوفيتش، اليوم الخميس، في ندوته الصحفية: “من الواضح أن محرز موضوع مهم، قرأت الكثير عن ذللك في الصحافة”
كما أضاف الناخب الوطني: “أذكركم في البداية بأنني تحدثت معه في شهر مارس وطلب مني عدم استدعائه”.
وأردف: “كان من المفترض أن يتصل بي عندما يريد العودة لكنني لم أتلق أي شيء منه، مما يعني أنه لا يزال غير جاهز”.
وتابع الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش: “رغم ذلك وضعت محرز، ضمن القائمة الموسعة، وأبواب المنتخب تبقى مفتوحة”.
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