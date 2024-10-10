بيتكوفيتش مدافعاً عن بن رحمة: “لا أقوم بالإحصائيات لكنه يسجل ويقدم مستويات جيدة”

أشاد الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، بأداء جناح المنتخب الوطني، السعيد بن رحمة، في مواجهة منتخب الطوغو.

وهي المباراة التي بصم فيها اللاعب على هدفين من خماسية المنتخب الوطني.

وصرح الناخب الوطني، بيتكوفيتش، بعد نهاية المواجهة خلال الندوة الصحفية: “لست هنا لتقديم إحصائيات، لكن كل المباريات التي خاضها بن رحمة تحت قيادتي، قدم مستويات جيدة، وسجل أهدافاً”.

وأضاف المتحدث: “ما يهمني حقا هو الحديث عن المجموعة عامة وليس بن رحمة بصفة خاصة. لأننا نملك إمكانية التطور أكثر مستقبلا”.