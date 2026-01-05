إعــــلانات
بيتكوفيتش: “منتخب الكونغو لديه نقاط ضعف يمكننا استغلالها”

بقلم كريم تيغرمت
بيتكوفيتش: “منتخب الكونغو لديه نقاط ضعف يمكننا استغلالها”
أكد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، بأن منافسهم المقبل، منتخب الكونغو الديمقراطية، يملك نقاط ضعف، يتوجب على لاعبيه استغلالها.

وقال بيتكوفيتش، في ندوته الصحفية اليوم الإثنين: “يتمتع منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بتنظيم جيد وقوة بدنية ملحوظة”.

كما أضاف: “لقد تابعنا مبارياتهم، وهم معتادون على مواجهة خصوم أقوياء، علينا أن نكون في غاية التركيز والثقة”.

وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “يبذل منتخب الكونغو الديمقراطية قصارى جهده طوال التسعين دقيقة، لكن لديه نقاط ضعف يمكننا استغلالها”.

