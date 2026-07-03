بيتكوفيتش: “منتخب سويسرا كان أقوى منا على الميدان”
بقلم كريم تيغرمت
اعترف مدرب المنتخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، بقوة المنتخب السويسري، مؤكدا بأنه كان أقوى من الخضر، فوق الميدان.
وصرح بيتكوفيتس، عقب الهزيمة بثنائية أمام سويسرا: “صحيح أننا لم نحقق النتائج التي كان الجميع يطمح لها”.
كما أضاف: “المنتخب السويسري كان أقوى منا على أرض الملعب، ويملك خبرة كبيرة، وهو يشارك باستمرار في بطولة العالم”
وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “أنا مقتنع بأن منتخب سويسرا سيكون المرشح الأكبر للتأهل وبلوغ الدور الربع النهائي”.
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